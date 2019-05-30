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30 мая 2019, четверг, 17:13 375
Экономика 2019-05-30T17:18:41+03:00
Українські Новини
Миссия МВФ покинула Украину

Миссия МВФ покинула Украину

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

"У команды специалистов МВФ были очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - сообщил Рон ван Роден.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина.

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Тем временем, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.

 

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