Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ

Поки офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок, Національний банк зазначає, що затримка фінансування з боку Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nОприлюднений у квітні макроекономічний прогноз НБУ передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 і 5,0% на кінець 2020 року.\r\nОсновним припущенням цього прогнозу була подальша реалізація Україною своїх зобов'язань за програмою співпраці з МВФ.\r\nОднак на сьогодні обговорення подальшої фінансової підтримки з боку МВФ і, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду.\r\nЗазначається, що це посилює вразливість економіки України і може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках.\r\nТакож правління НБУ зазначає, що розширення внутрішнього попиту може стримувати ослаблення фундаментального інфляційного тиску.\r\nКрім того, в країні зберігається невизначеність, яку традиційно викликає період виборів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за літо Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів.\r\nТим часом Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу і місія МВФ покинула Україну.