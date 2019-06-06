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06 червня 2019, четвер, 15:18 28
Економіка 2019-06-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ

Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ

МВФ. Фото:
МВФ. Фото: "112.ua"

Поки офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок, Національний банк зазначає, що затримка фінансування з боку Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Оприлюднений у квітні макроекономічний прогноз НБУ передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 і 5,0% на кінець 2020 року.

Основним припущенням цього прогнозу була подальша реалізація Україною своїх зобов'язань за програмою співпраці з МВФ.

Однак на сьогодні обговорення подальшої фінансової підтримки з боку МВФ і, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду.

Зазначається, що це посилює вразливість економіки України і може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках.

Також правління НБУ зазначає, що розширення внутрішнього попиту може стримувати ослаблення фундаментального інфляційного тиску.

Крім того, в країні зберігається невизначеність, яку традиційно викликає період виборів.

Як повідомляли Українські Новини, за літо Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів.

Тим часом Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу і місія МВФ покинула Україну.

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