Официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июня, на 27,68 коп. до 26,9301 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 июня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3420,3847\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2693,0098\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2715,6868\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n248,5668\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1352\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3031,5211\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после падения гривна на межбанке существенно укрепилась.\r\nТем временем глава Совета НБУ Богдан Данилишин отмечает, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а в сентябре – 1,7 млрд долларов.