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06 июня 2019, четверг, 06:20 1856
Экономика 2019-06-06T08:15:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек

Официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июня, на 27,68 коп. до 26,9301 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 июня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3420,3847
100 долларов США 2693,0098
100 швейцарских франков 2715,6868
1000 иен 248,5668
10 российских рублей 4,1352
100 евро 3031,5211

Как сообщали Українські Новини, после падения гривна на межбанке существенно укрепилась.

Тем временем глава Совета НБУ Богдан Данилишин отмечает, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а в сентябре – 1,7 млрд долларов.

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