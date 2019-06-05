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05 июня 2019, среда, 23:50 10
Силовые структуры 2019-06-06T00:01:13+03:00
Українські Новини
Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка

Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка

Полция. Фото: fаcebook.com/SecurSerUkraine
Полция. Фото: fаcebook.com/SecurSerUkraine

Руководство Национальной полиции уволило двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українськi Новини.

Двое сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции были уволены согласно приказу по личному составу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3 июня.

Их уволили в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 закона "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Нацполиции.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявило, что винтовка, из которой был убит ребенок под Киевом, не найдена. ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Ранее Голосеевский районный суд Киева арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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