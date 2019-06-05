Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка

Руководство Национальной полиции уволило двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nДвое сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции были уволены согласно приказу по личному составу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3 июня.\r\nИх уволили в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 закона "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Нацполиции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявило, что винтовка, из которой был убит ребенок под Киевом, не найдена. ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика\r\nРанее Голосеевский районный суд Киева арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.