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05 июня 2019, среда, 16:19 235
Судебная власть 2019-06-05T16:38:32+03:00
Українські Новини
Винтовка, из которой был убит ребенок под Киевом, не найдена, - ГБР

Винтовка, из которой был убит ребенок под Киевом, не найдена, - ГБР

ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Государственное бюро расследований заявляет, что винтовка, из которой был убит 5-летний мальчик Кирилл Тлявов в Киевской области, не найдена.

Об этом на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады сказал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

Он отметил, что, по предварительной информации, подозреваемые убили ребенка из малокалиберной винтовки.

"Нами осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена", - заявил Труба.

При этом 2 пули из данной винтовки были обнаружены во дворе дома одного из подозреваемых в ночь с 31 мая на 1 июня.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что руководитель местной полиции Переяслав-Хмельницкого утром 1 июня провел обыски во многих домах и помещениях, принадлежащих родственникам и друзьям подозреваемых.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.

Тем временем, Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

Ранее Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Больше новостей о: винтовка ГБР Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

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