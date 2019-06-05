Винтовка, из которой был убит ребенок под Киевом, не найдена, - ГБР

Государственное бюро расследований заявляет, что винтовка, из которой был убит 5-летний мальчик Кирилл Тлявов в Киевской области, не найдена.\r\nОб этом на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады сказал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что, по предварительной информации, подозреваемые убили ребенка из малокалиберной винтовки.\r\n"Нами осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена", - заявил Труба.\r\nПри этом 2 пули из данной винтовки были обнаружены во дворе дома одного из подозреваемых в ночь с 31 мая на 1 июня.\r\nГлава Нацполиции Сергей Князев отметил, что руководитель местной полиции Переяслав-Хмельницкого утром 1 июня провел обыски во многих домах и помещениях, принадлежащих родственникам и друзьям подозреваемых.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.\r\nТем временем, Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.\r\nРанее Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.