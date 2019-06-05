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05 червня 2019, середа, 23:50 7
Силові структури 2019-06-06T00:15:01+03:00
Українські Новини
Нацполіція звільнила двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини

Нацполіція звільнила двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини

Полція. Фото: fаcebook.com/SecurSerUkraine
Полція. Фото: fаcebook.com/SecurSerUkraine

Керівництво Національної поліції звільнило двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передають Українські Новини.

Двоє співробітників Переяслав-Хмельницького відділу поліції було звільнено згідно з наказом з особового складу в Головному управлінні Національної поліції Київської області від 3 червня.

Їх звільнили в порядку, передбаченому пунктом 6 частини 1 статті 77 закону "Про Національну поліції" - у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного згідно з Дисциплінарним статутом Нацполіції.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань заявило, що гвинтівка, з якої була убита дитина під Києвом, не знайдена. ДБР розслідує спробу приховання вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Раніше Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

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