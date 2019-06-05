Князев поручил проверить жалобы на действия полицейских вне службы

Глава Национальной полиции Сергей Князев поручил подразделениям полиции провести проверку заявлений и жалоб граждан на поведения полицейских внес службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

"Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предварительным докладом служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - сказал глава Нацполиции.

Князев поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

"На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - отметил Князев.

Как сообщали Українськi Новини, Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков не намерены уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.

Ранее Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика, которого ранили в голову.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.