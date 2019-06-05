подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 22:01 238
Силовые структуры 2019-06-05T22:04:52+03:00
Українські Новини
Князев поручил проверить жалобы на действия полицейских вне службы

Князев поручил проверить жалобы на действия полицейских вне службы

Глава Национальной полиции Сергей Князев поручил подразделениям полиции провести проверку заявлений и жалоб граждан на поведения полицейских внес службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

"Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предварительным докладом служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - сказал глава Нацполиции.

Князев поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

"На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - отметил Князев.

Как сообщали Українськi Новини, Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков не намерены уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.

Ранее Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика, которого ранили в голову.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.

Больше новостей о: Полицейские Переяслав-Хмельницкий Сергей Князев Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

Архив
Новости
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
На "Играх непокоренных" в 2020 сборная Украины расширится 22:32
Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков
Фото дня: завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье 22:06
Князев поручил проверить жалобы на действия полицейских вне службы 22:01
больше новостей
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство 10:22
Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети 08:27
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok