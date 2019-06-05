"Слуга народа" проведет съезд в киевском ботсаду

Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня в Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

Съезд начнется в 12:00.

На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии в мажоритарных округах.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Координатор предвыборного штаба Президента Владимира Зеленского Александр Корниенко возглавил избирательный штаб партии "Слуга народа".

"Слуга народа" избрала председателем спикера команды Президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова.

Тем временем действующие депутаты Верховной Рады смогут стать кандидатами в депутаты по списку политической партии "Слуга народа". Партия рассматривает возможность предлагать отдельным действующим депутатам место в списке.