Зеленский предлагал стать своим пресс-секретарем журналистке Мусаевой во время открытого конкурса на должность

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева получила личное предложение от президента Владимира Зеленского стать его пресс-секретарем. Это было сделано уже после того, как был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Об этом сообщает theБабель.

Эту информацию изданию подтвердили два независимых друг от друга источника. Сообщается, что на момент поступления предложения Мусаевой (после 15 мая) участники конкурса уже успели пройти несколько этапов отбора и что главред "Украинской правды", в то время заканчивавшая учебу в Гарвардском университете в США, в нем участие не принимала и от предложения Зеленского о работе отказалась.

В то же время журналистам не удалось найти официального подтверждения этой информации. Сама Мусаева эту информацию не подтвердила и не опровергла. А ставшая пресс-секретарем Зеленского Юлия Мендель, к которой журналисты обратились за комментарием, ответила, что "это не является сейчас приоритетом для Владимира", а она как представитель коммуникации имеет право "определяться с уровнем этичности тех вопросов, которые должна задавать президенту".

30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.