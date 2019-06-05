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  • Зеленський пропонував стати своїм прес-секретарем журналістці Мусаєвій під час відкритого конкурсу на посаду
05 червня 2019, середа, 16:54 10
Політика 2019-06-05T17:00:05+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонував стати своїм прес-секретарем журналістці Мусаєвій під час відкритого конкурсу на посаду

Зеленський пропонував стати своїм прес-секретарем журналістці Мусаєвій під час відкритого конкурсу на посаду

Севгіль Мусаєва. Фото: Twitter / Sevgil Musaieva
Севгіль Мусаєва. Фото: Twitter / Sevgil Musaieva

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва отримала особисте запрошення від президента Володимира Зеленського стати його прес-секретарем. Це було зроблено вже після того, як був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади. Про це повідомляє theБабель.

Цю інформацію виданню підтвердили два незалежних один від одного джерела. Повідомляється, що на момент надходження пропозиції Мусаєвій (після 15 травня) учасники конкурсу вже встигли пройти кілька етапів відбору і що головний редактор "Української правди", яка в той час завершувала навчання в Гарвардському університеті в США, в ньому участь не приймала і від пропозиції Зеленського про роботу відмовилася.

В той же час журналістам не вдалося знайти офіційного підтвердження цієї інформації. Сама Мусаєва цю інформацію не підтвердила і не спростувала. А стала прес-секретарем Зеленського Юлія Мендель, до якого журналісти звернулися за коментарем, відповіла, що "це не є зараз пріоритетом для Володимира", а вона як представник комунікації має право визначатися з рівнем етичності тих питань, які повинна ставити президенту".

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

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