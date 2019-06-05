В четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди

После грозы со шквалами и жары, 6 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Сумской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\n5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду.\r\nРанее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды и о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья.