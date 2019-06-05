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05 июня 2019, среда, 14:50 1419 Карта
Жизнь 2019-06-05T14:54:15+03:00
Українські Новини
В четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди

В четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

После грозы со шквалами и жары, 6 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Сумской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды и о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья.

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