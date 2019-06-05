Аваков назвал 5 человек, которых надо привлечь к ответственности за смерть ребенка под Киевом

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который не собирается уходить в отставку, заявляет, что 5 человек должны быть привлечены к ответственности из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом министр сказал журналистам, передают Українськi Новини.

По его словам, группа из 4 лиц (2 полицейских и 2 гражданских) в пьяном виде пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно ранил мальчика.

"По моему мнению, там должно быть 5 подозреваемых в этом убийстве: 4 мужчин, кто из них выстрелил - определит следствие... а также женщина, которая спрятала это ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления", - сообщил Аваков.

Он также отметил, что подозреваемые полицейские ранее были уволены из органов внутренних дел и восстановлены по решению суда.

Аваков также отметил, что в Переяслав-Хмельницком отделении полиции была тяжелая кадровая ситуация.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Прокуратура заявляет, что патрульные полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.