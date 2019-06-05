Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який не збирається йти у відставку, заявляє, що 5 осіб мають бути притягнуті до відповідальності за вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це міністр сказав журналістам, передають Українські Новини.

З його слів, група з 4 осіб (2 поліцейських і 2 цивільних) в п'яному вигляді пристрілювали рушницю у дворі, і один з них випадково поранив хлопчика.

"На мою думку, там має бути 5 підозрюваних у цьому вбивстві: 4 чоловіків, хто з них вистрілив - визначить слідство... а також жінка, яка заховала цю рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину", - повідомив Аваков.

Він також зазначив, що підозрюваних поліцейських раніше було звільнено з органів внутрішніх справ і відновлено за рішенням суду.

Аваков також зазначив, що в Переяслав-Хмельницькому відділенні поліції була важка кадрова ситуація.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозру в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Прокуратура заявляє, що патрульні поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам й іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

Під час стрілянини поліцейські влучили в 5-річного Кирила Тлявова, який у цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу, де померла через 3 дні.