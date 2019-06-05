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05 июня 2019, среда, 10:39 1925
Судебная власть 2019-06-05T10:39:55+03:00
Українські Новини
Полицейскому дали 3 года тюрьмы за разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве

Полицейскому дали 3 года тюрьмы за разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве

Соломенский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы полицейского за разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, Соломенский районный суд Киева вынес приговор относительно разбойного нападения на 12-летнюю девочку, совершенного двумя лицами. Известно, что один из нападавших - сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - сказано в нем.

Правоохранитель признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Он приговорен к 3 годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение 3 лет.

Досудебным расследованием установлено, что 20 декабря 2018 года около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил ребенка, удерживая его за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, полицейский потребовал у девочки отдать ему мобильный телефон.

Получив отказ, подсудимый толкнул ребенка, после чего девочка упала.

Полицейский повторно потребовал телефон, прижав нож к лицу девочки.

В итоге правоохранитель украл мобильный телефон, стоимость которого составляет около 2 тыс. гривен.

Установлено, что во время совершения преступления полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщали Українські Новини, умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом. Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.

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