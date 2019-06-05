Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети

Социальные сети взбудоражила речь президента Владимира Зеленского в Брюсселе (Бельгия) на его совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, на которой генсекретарь сообщил, что НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн.

Отрывок видео с речью, которая не понравилась некоторым пользователям, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook Денис Довгополый.

Рассказывая о договоренностях с НАТО и ближайших планах, президент Украины моментами говорил неуверенно и запинался.

Некоторые украинцы посчитали, что сказанное Зеленским демонстрирует его низкий уровень дипломатических способностей и осведомленности во внешнеполитических вопросах, о чем написали на своих страницах, репостнув видео.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский посетил Бельгию для встреч с руководством Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО) 4-5 июня.

Также Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы.

Кроме того, Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе: появилось яркое видео.