НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг во время на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, который пребывает с визитом в Брюсселе (Бельгия) заявил, что на поддержку Украины в различных областях выделено более 40 млн евро.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ частности деньги были выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.\r\nСтолтенберг также поприветствовал адаптацию украинского законодательства к стандартам НАТО и заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины в этой сфере.\r\n"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ. Реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - подчеркнул Столтенберг.\r\nЗеленский в свою очередь заявил, что Украина должна сконцентрироваться на проведении внутренних реформ, которые будут приближать ее к НАТО.\r\nОн подчеркнул, что в Украине должны реализовываться положения закона о национальной безопасности, реформа СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечение демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Столтенберг приветствовал приверженность разрешению конфликта мирным способом и заверил, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе на пути достижения стандартов Альянса.\r\nТакже в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.