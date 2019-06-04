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04 июня 2019, вторник, 20:47 133
Внешняя политика 2019-06-04T20:50:37+03:00
Українські Новини
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн

НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн

Украина-НАТО. Фото: twNATOinUkraine/twitter
Украина-НАТО. Фото: twNATOinUkraine/twitter

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг во время на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, который пребывает с визитом в Брюсселе (Бельгия) заявил, что на поддержку Украины в различных областях выделено более 40 млн евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В частности деньги были выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Столтенберг также поприветствовал адаптацию украинского законодательства к стандартам НАТО и заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины в этой сфере.

"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ. Реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина должна сконцентрироваться на проведении внутренних реформ, которые будут приближать ее к НАТО.

Он подчеркнул, что в Украине должны реализовываться положения закона о национальной безопасности, реформа СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечение демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

Как сообщали Українськi Новини, Столтенберг приветствовал приверженность разрешению конфликта мирным способом и заверил, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе на пути достижения стандартов Альянса.

Также в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.

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