НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг во время на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, который пребывает с визитом в Брюсселе (Бельгия) заявил, что на поддержку Украины в различных областях выделено более 40 млн евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В частности деньги были выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Столтенберг также поприветствовал адаптацию украинского законодательства к стандартам НАТО и заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины в этой сфере.

"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ. Реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина должна сконцентрироваться на проведении внутренних реформ, которые будут приближать ее к НАТО.

Он подчеркнул, что в Украине должны реализовываться положения закона о национальной безопасности, реформа СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечение демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

Как сообщали Українськi Новини, Столтенберг приветствовал приверженность разрешению конфликта мирным способом и заверил, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе на пути достижения стандартов Альянса.

Также в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.