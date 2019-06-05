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05 червня 2019, середа, 08:27 39
Фотожаби 2019-06-05T09:00:02+03:00
Українські Новини
Промова Зеленського в Брюсселі підірвала обговореннями соцмережі

Промова Зеленського в Брюсселі підірвала обговореннями соцмережі

Соціальні мережі розбурхала промова президента Володимира Зеленського в Брюсселі (Бельгія) на його спільної прес-конференції з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенсом Столтенбергом, на якій генсекретар повідомив, що НАТО виділило на підтримку України €40 млн.

Уривок відео з промовою, яка не сподобалася деяким користувачам, опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook Денис Довгополий.

Розповідаючи про домовленості з НАТО і найближчі плани, президент України моментами говорив невпевнено і затинався.

Деякі українці вважають, що сказане Зеленським демонструє його низький рівень дипломатичних здібностей і обізнаності у зовнішньополітичних питаннях, про що написали на своїх сторінках, репостнувши відео.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відвідав Бельгію для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і Організації північноатлантичного договору (НАТО) 4-5 червня.

Також Зеленський в Брюсселі розповів про свої питання для лідерів Європи.

Крім того, Зеленський і Юнкер встигли подружитися в Брюсселі: з'явилося яскраве відео.

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