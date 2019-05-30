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30 мая 2019, четверг, 08:45 956
Президент 2019-05-30T10:45:02+03:00
Українські Новини
На следующей неделе Зеленский встретится с руководством ЕС и НАТО в Бельгии

На следующей неделе Зеленский встретится с руководством ЕС и НАТО в Бельгии

Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua
Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua

Президент Владимир Зеленский посетит Бельгию для встреч с руководством Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО) 4-5 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе", - сказано в нем.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС ожидает визит Зеленского в Брюссель в июне.

Тем временем, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.

Больше новостей о: Евросоюз Жан-Клод Юнкер Йенс Столтенберг Владимир Зеленский

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