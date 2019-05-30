На следующей неделе Зеленский встретится с руководством ЕС и НАТО в Бельгии

Президент Владимир Зеленский посетит Бельгию для встреч с руководством Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО) 4-5 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе", - сказано в нем.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС ожидает визит Зеленского в Брюссель в июне.

Тем временем, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.