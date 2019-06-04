подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 23:23 10
Политика мира 2019-06-04T23:29:11+03:00
Українські Новини
Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе

Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента в Твиттере.

Жан-Клод Юнкер заявил, что обзавелся новым другом - Зеленским, и очень тепло его встретил - объятиями и шутками. К прессе президент Украины и президент Еврокомиссии вышли в очень хорошем настроении.

Во время встречи они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает европейский чиновник за экс-президентом Украины Петром Порошенко, на что тот ответил: "я имею нового друга".

В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого ".

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

А между прочим, Порошенко наградил Президента Еврокомиссии Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

А еще Юнкер на саммите НАТО так шатался, что его подхватили президенты Украины и Финляндии.

Да и вообще, люксембургский политик, который возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года, известен рядом эпатажных поступков. Например, ранее он сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена. А еще раньше Юнкер захотел есть и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой. Ранее СМИ сообщали, что председатель Еврокомиссии злоупотребляет алкоголем. Также ранее СМИ сообщали, что  Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве нетрезвым. 

Больше новостей о: Еврокомиссия Видео дня Жан-Клод Юнкер Владимир Зеленский

Архив
Новости
Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе 23:23
Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акции 22:46
Кличко предлагает объединить УДАР с партией Саакашвили для участия в выборах 22:16
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
В Переяславе-Хмельницком полицию забросали петардами 21:49
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok