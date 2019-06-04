Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента в Твиттере.

Жан-Клод Юнкер заявил, что обзавелся новым другом - Зеленским, и очень тепло его встретил - объятиями и шутками. К прессе президент Украины и президент Еврокомиссии вышли в очень хорошем настроении.

Во время встречи они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает европейский чиновник за экс-президентом Украины Петром Порошенко, на что тот ответил: "я имею нового друга".

В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого ".

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

А между прочим, Порошенко наградил Президента Еврокомиссии Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

А еще Юнкер на саммите НАТО так шатался, что его подхватили президенты Украины и Финляндии.

Да и вообще, люксембургский политик, который возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года, известен рядом эпатажных поступков. Например, ранее он сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена. А еще раньше Юнкер захотел есть и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой. Ранее СМИ сообщали, что председатель Еврокомиссии злоупотребляет алкоголем. Также ранее СМИ сообщали, что Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве нетрезвым.