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04 июня 2019, вторник, 16:04 545
Президент 2019-06-04T16:04:37+03:00
Українські Новини
Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы

Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы

Владимир Зеленский. Фото: АП
Владимир Зеленский. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом и рассказал, с каких вопросов он начнет разговор с лидерами Европы, передают Українськi Новини.

"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем оказывать давление на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", - говорится в сообщении Президента Владимира Зеленского в социальной сети Facebook о его первом визите в Бельгию.

Президент отметил, что он уже прилетел в Брюссель и впереди его ждет ряд встреч на высшем уровне.

"Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины", - написал он.

Зеленский отметил, что по данным миссии ООН на Донбассе погибло 147 детей, еще 363 были ранены, 200 тыс. детей являются беженцами, 23 тыс. - получили статус жертв войны.

Он заявил, что хочет напомнить европейскому правительству эти цифры и призвать Россию прекратить войну ради сохранения многих жизней.

Президент намерен при встрече с лидерами Европы обсудить методы оказания давления на агрессора для достижения мира на Донбассе.

Он выразил надежду на то, что решение конфликта будет найдено.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский посетит Бельгию для встреч с руководством Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО) 4-5 июня.

Тем временем, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.

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