Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом и рассказал, с каких вопросов он начнет разговор с лидерами Европы, передают Українськi Новини.\r\n"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем оказывать давление на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", - говорится в сообщении Президента Владимира Зеленского в социальной сети Facebook о его первом визите в Бельгию.\r\nПрезидент отметил, что он уже прилетел в Брюссель и впереди его ждет ряд встреч на высшем уровне.\r\n"Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины", - написал он.\r\nЗеленский отметил, что по данным миссии ООН на Донбассе погибло 147 детей, еще 363 были ранены, 200 тыс. детей являются беженцами, 23 тыс. - получили статус жертв войны.\r\nОн заявил, что хочет напомнить европейскому правительству эти цифры и призвать Россию прекратить войну ради сохранения многих жизней.\r\nПрезидент намерен при встрече с лидерами Европы обсудить методы оказания давления на агрессора для достижения мира на Донбассе.\r\nОн выразил надежду на то, что решение конфликта будет найдено.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский посетит Бельгию для встреч с руководством Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО) 4-5 июня.\r\nТем временем, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.