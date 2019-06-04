В Переяславе-Хмельницком полицию забросали петардами

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области вечером во вторник, 4 июня, проходит акция протеста из-за убийства ребенка. В полицейских запускали петарды и дымовые шашки, сообщает ТСН.

Сегодня, 4 июня, акции под стенами полиции и МВД происходят во многих городах Украины. Однако, в Переяславе, городе, где произошло убийство, акция началась неспокойно.

Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Во время коротких стычек дымовая шашка ударила также журналистке в ногу. Сообщалось о ранении, однако эта информация не подтвердилась - она продолжает работать на месте.

Сейчас помещение полиции охраняет кордон правоохранителей со щитами, в касках. Активисты не расходятся. На асфальте один мужчина краской рисует надпись "Палачи".

Как сообщали Українські Новини, умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом. Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.