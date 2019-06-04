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04 июня 2019, вторник, 18:04 86
Внешняя политика 2019-06-04T18:05:23+03:00
Українські Новини
У Кучмы рассказали, что ТКГ собирается обсуждать в Минске 5 июня

У Кучмы рассказали, что ТКГ собирается обсуждать в Минске 5 июня

ТКГ. Фото:
ТКГ. Фото: "Телеграф"

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) на заседании 5 июня в Минске (Беларусь) обсудит освобождение заложников и вопросы безопасности.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Сообщается, что повестку дня Кучма обсудил во вторник во время встречи с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком.

Встреча состоялась в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Кучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.

Кучма намерен инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.

Больше новостей о: Переговоры в Минске Леонид Кучма минские переговоры ТКГ

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