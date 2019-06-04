У Кучмы рассказали, что ТКГ собирается обсуждать в Минске 5 июня

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) на заседании 5 июня в Минске (Беларусь) обсудит освобождение заложников и вопросы безопасности.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСообщается, что повестку дня Кучма обсудил во вторник во время встречи с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком.\r\nВстреча состоялась в Киеве.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".\r\nКучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.\r\nКучма намерен инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.\r\nРанее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.