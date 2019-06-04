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04 июня 2019, вторник, 12:44 33
Финансы 2019-06-04T12:56:37+03:00
Українські Новини
НБУ рекордно понизил официальный курс гривны

НБУ рекордно понизил официальный курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 июня, на 31,69 коп. до 27,2334 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 июня, на 5,46 коп. до 26,9165 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Во вторник официальный курс гривны после укрепления снова обвалился.

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