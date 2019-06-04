НБУ рекордно знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 червня, на 31,69 коп. до 27,2334 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 5,46 коп. до 26,9165 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

У вівторок офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.