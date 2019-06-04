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04 червня 2019, вівторок, 12:44 21
Фінанси 2019-06-04T13:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ рекордно знизив офіційний курс гривні

НБУ рекордно знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 червня, на 31,69 коп. до 27,2334 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 5,46 коп. до 26,9165 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

У вівторок офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.

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