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03 июня 2019, понедельник, 11:39 343
Экономика 2019-06-03T11:39:54+03:00
Українські Новини
В понедельник рубль подешевел

В понедельник рубль подешевел

Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today

В понедельник, 3 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 31 мая понизился на 3 копейки и составил 3,65 гривен за 10 рублей, а курс продажи не изменился и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 3 июня:

  Российский рубль (10)
  Покупка Продажа
Средний курс на 31 мая 3,6800 4,2100
Средний курс на 2 мая 3,6800 4,2300
По сравнению со 2 мая 0,0000 -0,0200

Как сообщали Українські Новини, после выходных доллар резко упал в киевских обменниках.

Также НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.

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