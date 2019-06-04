Курс рубля в обмінниках підскочив

У вівторок, 4 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 3 червня зріс на 8 копійок і становить 3,73 гривень за 10 рублів, а курс продажу виріс на 3 копійки і становить 4,24 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 4 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,73 4,24 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних долар різко впав у київських обмінниках.

Також НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка, а у вівторок офіційний курс гривні знову обвалився.