Курс рубля в обмінниках підскочив

У вівторок, 4 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 3 червня зріс на 8 копійок і становить 3,73 гривень за 10 рублів, а курс продажу виріс на 3 копійки і становить 4,24 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 4 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,73\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних долар різко впав у київських обмінниках.\r\nТакож НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка, а у вівторок офіційний курс гривні знову обвалився.