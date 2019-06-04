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04 червня 2019, вівторок, 10:40 101
Фінанси 2019-06-04T12:45:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках підскочив

Курс рубля в обмінниках підскочив

У вівторок, 4 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 3 червня зріс на 8 копійок і становить 3,73 гривень за 10 рублів, а курс продажу виріс на 3 копійки і становить 4,24 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 4 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,73 4,24
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних долар різко впав у київських обмінниках.

Також НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка, а у вівторок офіційний курс гривні знову обвалився.
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