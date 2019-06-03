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03 июня 2019, понедельник, 17:45 1298
Президент 2019-06-03T17:47:29+03:00
Українські Новини
Результат налицо: У Зеленского рассказали о тайном визите Пинчука в АП

Результат налицо: У Зеленского рассказали о тайном визите Пинчука в АП

Визит Пинчука в АП.
Визит Пинчука в АП.

Президент Владимир Зеленский встречался 31 мая в Администрации Президента с бизнесменом Виктором Пинчуком для обсуждения возможного возвращения бывшего Президента Леонида Кучмы (1994-2005 годы) в украинскую часть Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на брифинге, передают Українські Новини.

"Мы видели, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию Президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Он действительно приезжал 31 мая вместе с Леонидом Кучмой, чтобы обсудить должность, которая сегодня была предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу. Это обсуждение произошло, и сегодня мы видели результат этой встречи", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский уполномочил Кучму представлять Украину в ТКГ.

Ранее СМИ сообщили, что Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента.

Тем временем, Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности. А Коломойский заявлял, что активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко.

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