Луценко не позвали на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен

Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявляет о том, что Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен.

Об этом Сарган сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен", - написала она и предоставила ссылку на страницу со списком членов комиссии.

Она выразила надежду, что эта ошибка будет в дальнейшем исправлена.

Как сообщали Українськi Новини, Администрация Президента готовит документы об увольнении Луценко.

31 мая Зеленский обновил состав СНБО. 28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

СНБО на своем первом заседании рассмотрит войну на востоке страны, а второе заседание будет посвящено проблемам энергетической сферы.