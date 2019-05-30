В Администрации Президента готовится отставка Луценко

Администрация Президента готовит документы об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В Администрации Президента готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора", - сказано в нем.

При этом не уточняется, когда будет подано соответствующее представление в парламент.

Как сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.

Тем временем, Зеленский не уговаривал Луценко уйти в отставку на встрече в "кварталовском" офисе.

И все же Луценко собирается вернуться в политику после выборов.