Луценка не покликали на засідання РНБО, хоча з його складу він не виключений

Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявляє про те, що Луценка не запросили на засідання РНБО, хоча з його складу він не виключений.\r\nПро це Сарган повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений", - написала вона і надала посилання на сторінку зі списком членів комісії.\r\nВона висловила надію, що цю помилку буде надалі виправлено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Адміністрація Президента готує документи про звільнення Луценка.\r\n31 травня Зеленський оновив склад РНБО. 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.\r\nРНБО на своєму першому засіданні розгляне війну на сході країни, а друге засідання буде присвячене проблемам енергетичної сфери.