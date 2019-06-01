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01 червня 2019, субота, 09:24 30
Силові структури 2019-06-01T12:15:02+03:00
Українські Новини
Луценка не покликали на засідання РНБО, хоча з його складу він не виключений

Луценка не покликали на засідання РНБО, хоча з його складу він не виключений

Юрій Луценко. Фото: ГПУ
Юрій Луценко. Фото: ГПУ

Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявляє про те, що Луценка не запросили на засідання РНБО, хоча з його складу він не виключений.

Про це Сарган повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений", - написала вона і надала посилання на сторінку зі списком членів комісії.

Вона висловила надію, що цю помилку буде надалі виправлено.

Як повідомляли Українські Новини, Адміністрація Президента готує документи про звільнення Луценка.

31 травня Зеленський оновив склад РНБО. 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

РНБО на своєму першому засіданні розгляне війну на сході країни, а друге засідання буде присвячене проблемам енергетичної сфери.

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