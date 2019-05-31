подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 мая 2019, пятница, 18:32 73
Силовые структуры 2019-05-31T18:41:12+03:00
Українські Новини
Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания

Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания

Александр Данилюк.
Александр Данилюк.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем первом заседании рассмотрит войну на востоке страны, а второе заседание будет посвящено проблемам энергетической сферы.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передают Українськi Новини.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам войны на востоке нашей страны," - сказал Данилюк.

При этом он не уточнил, когда именно оно будет проведено.

Данилюк сказал, что в пятницу члены СНБО собрались в новом формате и провели совещание по вопросам энергетической безопасности.

По его словам, через 2 недели СНБО проведет второе заседание (после заседания по войне на востоке) и оно будет посвящено проблемам энергетической сферы.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский обновил состав СНБО.

28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

Данилюк заявлял, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли. На что бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявил, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было. И они были арендованы и отображали информацию СБУ и пограничников.

Больше новостей о: Энергетика СНБО Александр Данилюк Заседание СНБО война на Донбассе

Архив
Новости
Vodafone открестился от покупки Vega перед АМКУ 18:53
Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии, – СМИ 18:53
Пашинский назвал экс-посла США "с*чкой", а Луценко – "пассивным гомосексуалистом" 18:33 Аудиозапись
Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания 18:32
Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным 18:22 Мнение
больше новостей
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах 10:07
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, - Голобуцкий 19:03
Кучухидзе Антон: досрочные выборы 2019 - шансы новых партий 09:55 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok