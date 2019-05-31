Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем первом заседании рассмотрит войну на востоке страны, а второе заседание будет посвящено проблемам энергетической сферы.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передают Українськi Новини.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам войны на востоке нашей страны," - сказал Данилюк.

При этом он не уточнил, когда именно оно будет проведено.

Данилюк сказал, что в пятницу члены СНБО собрались в новом формате и провели совещание по вопросам энергетической безопасности.

По его словам, через 2 недели СНБО проведет второе заседание (после заседания по войне на востоке) и оно будет посвящено проблемам энергетической сферы.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский обновил состав СНБО.

28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

Данилюк заявлял, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли. На что бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявил, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было. И они были арендованы и отображали информацию СБУ и пограничников.