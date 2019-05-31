Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем первом заседании рассмотрит войну на востоке страны, а второе заседание будет посвящено проблемам энергетической сферы.\r\nОб этом на брифинге сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передают Українськi Новини.\r\n"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам войны на востоке нашей страны," - сказал Данилюк.\r\nПри этом он не уточнил, когда именно оно будет проведено.\r\nДанилюк сказал, что в пятницу члены СНБО собрались в новом формате и провели совещание по вопросам энергетической безопасности.\r\nПо его словам, через 2 недели СНБО проведет второе заседание (после заседания по войне на востоке) и оно будет посвящено проблемам энергетической сферы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский обновил состав СНБО.\r\n28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.\r\nДанилюк заявлял, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли. На что бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявил, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было. И они были арендованы и отображали информацию СБУ и пограничников.