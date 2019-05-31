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31 мая 2019, пятница, 17:19 20
Внешняя политика 2019-05-31T17:20:13+03:00
Українські Новини
США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович

США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович

Кристина Квин. Фото: usdos.ukraine/facebook
Кристина Квин. Фото: usdos.ukraine/facebook

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (руководитель дипломатического представительства) прибыла в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания поприветствовали временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин", - говорится в сообщении.

Посольство уточняет, что Квин прибыла в Украину 28 мая.

В сообщении на сайте посольства отмечается, что с 2013 по апрель 2019 года Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже (Франция).

Ранее она также была директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате Президента, работала в Посольстве США в Москве.

Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже, и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Как сообщали Українськi Новини, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон и завершает свою работу в Украине. Демократы призывали Трампа оставить Йованович послом США в Украине.

Джулиани сообщил, что бывший посол США в Украине Йованович оказывала противодействие политике Трампа.

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