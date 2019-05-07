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07 мая 2019, вторник, 23:42 258
Внешняя политика 2019-05-07T23:43:09+03:00
Українські Новини
Решение Белого дома возмутительно: демократы призвали Трампа оставить Йованович послом США в Украине

Решение Белого дома возмутительно: демократы призвали Трампа оставить Йованович послом США в Украине

Мари Йованович.
Мари Йованович.

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии призвали администрацию Президента США Дональда Трампа оставить Мари Йованович на должности посла США в Украине.

Об этом говорится в их заявлении на сайте лидера демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойера, передают Українські Новини.

"Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - политический удар и очередной шаг в кампании этой администрации против профессиональных сотрудников Госдепартамента. Ясно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным игрокам, которые лоббируют отставку посла", - сказано в заявлении.

Представители Демократической партии призвали администрацию Трампа отозвать это решение.

В заявлении подчёркивается, что в трудный для Украины период стране необходимы такие специалисты, как посол Йованович.

Как сообщали Українські Новини, Луценко заявил, что получил от посла США список "неприкасаемых"ГПУ отказалась предоставить "список неприкасаемых" от посла США.

Госдеп США назвал неправдивым заявление Луценко о "списке неприкасаемых", а посольство США в Украине опровергло заявление генпрокурора Луценко о списке "неприкасаемых".

Позже Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович.

Больше новостей о: Демократическая партия Украина-США Мари Йованович Дональд Трамп Посол США в Украине

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