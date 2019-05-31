США надіслали в Україну Христину Квін на заміну Йованович

Тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін (керівник дипломатичного представництва) прибула до України.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні співробітники посольства США в Києві під час загальних зборів привітали тимчасову повірену у справах США в Україні Христину Квін", - йдеться в повідомленні.

Посольство уточнює, що Квін прибула в Україну 28 травня.

У повідомленні на сайті посольства зазначається, що з 2013 по квітень 2019 року Квін працювала на посаді виконувачки обов'язків заступника голови місії-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі (Франція).

Раніше вона також була директоркою із питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті Президента, працювала в Посольстві США в Москві.

Квін народилася і виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала в Західному коледжі, і ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

20 травня посольство США в Україні повідомило, що посол США Марі Йованович завершує роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Йованович терміново відбула до Вашингтона і завершує свою роботу в Україні. Демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні.

Джуліані повідомив, що колишній посол США в Україні Йованович надавала протидю політиці Трампа.