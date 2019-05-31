Порошенко намерен принять участие в парламентских "праймериз"

Бывший Президент Петр Порошенко намерен принять участие в "праймериз" на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом журналистам сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передают Українські Новини.

"А как же", - сказала депутат, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Порошенко принимать участие в "праймериз" во время второго этапа съезда партии.

Луценко подчеркнула, что тоже будет участвовать в "праймериз".

Как сообщали Українські Новини, Порошенко возглавил "Европейскую солидарность".

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность".

"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.

Согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.