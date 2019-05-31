"Слуга народа" ни с кем объединяться не будет на выборах в Раду

Политическая партия "Слуга народа" не намерена ни с кем объединяться, в том числе с "Партией мэров", на выборах в Верховную Раду.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба партии.\r\n"Не будет объединяться", - сказал представитель пресс-службы.\r\nВ партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".\r\nИзбирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.\r\nТем временем, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.