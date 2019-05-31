"Слуга народа" ни с кем объединяться не будет на выборах в Раду

Верховная Рада и партии

Политическая партия "Слуга народа" не намерена ни с кем объединяться, в том числе с "Партией мэров", на выборах в Верховную Раду.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба партии.

"Не будет объединяться", - сказал представитель пресс-службы.

В партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.

Как сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".

Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Тем временем, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.