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31 мая 2019, пятница, 09:15 1335
Верховная Рада и партии 2019-05-31T09:16:11+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" ни с кем объединяться не будет на выборах в Раду

"Слуга народа" ни с кем объединяться не будет на выборах в Раду

Новый логотип партии
Новый логотип партии "Слуга народа".

Политическая партия "Слуга народа" не намерена ни с кем объединяться, в том числе с "Партией мэров", на выборах в Верховную Раду.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба партии.

"Не будет объединяться", - сказал представитель пресс-службы.

В партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.

Как сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".

Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Тем временем, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.

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