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31 мая 2019, пятница, 13:15 2939
Верховная Рада и партии 2019-05-31T14:46:07+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" не будет объединяться с "Партией мэров" или другими в ходе выборов в Раду

"Слуга народа" не будет объединяться с "Партией мэров" или другими в ходе выборов в Раду

Новый логотип партии
Новый логотип партии "Слуга народа".

Политическая партия "Слуга народа" не намерена ни с кем объединяться, в том числе с "Партией мэров", на выборах в Верховную Раду.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба партии.

"Не будет объединяться", - сказал представитель пресс-службы.

В партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.

В "Партию мэров" сходят мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Ужгорода и ряда других небольших городов. Большая часть из них поддерживала политику президента Порошенко и участвовала в пропорошенковском проекте "Наш Край" на прошлых выборах. Однако близость к власти плохо сказалась на их рейтингах.

Олигарх Игорь Коломойский в интервью признался, что помогает "Партии мэров".

"Партия мэров" использует зеленые цвета в наружной рекламе, близкую к стилистике президентской кампании Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".

Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Тем временем, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.

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