"Слуга народа" не будет объединяться с "Партией мэров" или другими в ходе выборов в Раду

Политическая партия "Слуга народа" не намерена ни с кем объединяться, в том числе с "Партией мэров", на выборах в Верховную Раду.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба партии.\r\n"Не будет объединяться", - сказал представитель пресс-службы.\r\nВ партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.\r\nВ "Партию мэров" сходят мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Ужгорода и ряда других небольших городов. Большая часть из них поддерживала политику президента Порошенко и участвовала в пропорошенковском проекте "Наш Край" на прошлых выборах. Однако близость к власти плохо сказалась на их рейтингах.\r\nОлигарх Игорь Коломойский в интервью признался, что помогает "Партии мэров".\r\n"Партия мэров" использует зеленые цвета в наружной рекламе, близкую к стилистике президентской кампании Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".\r\nИзбирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.\r\nТем временем, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.