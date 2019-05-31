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31 травня 2019, пʼятниця, 09:15 21
Верховна Рада і партії 2019-05-31T11:00:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" не буде ні з ким об'єднуватися на виборах в Раду

"Слуга народу" не буде ні з ким об'єднуватися на виборах в Раду

Новий логотип партії
Новий логотип партії "Слуга народу".

Політична партія "Слуга народу" не має наміру ні з ким об'єднуватися, в тому числі з "Партією мерів", на виборах у Верховну Раду.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба партії.

"Не буде об'єднуватися", - сказав представник прес-служби.

У партії підкреслили, що політсила йде на вибори самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".

Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.

Тим часом, Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.

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