"Слуга народу" не буде ні з ким об'єднуватися на виборах в Раду

Верховна Рада і партії

Політична партія "Слуга народу" не має наміру ні з ким об'єднуватися, в тому числі з "Партією мерів", на виборах у Верховну Раду.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба партії.

"Не буде об'єднуватися", - сказав представник прес-служби.

У партії підкреслили, що політсила йде на вибори самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".

Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.

Тим часом, Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.