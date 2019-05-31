"Слуга народу" не буде ні з ким об'єднуватися на виборах в Раду

Політична партія "Слуга народу" не має наміру ні з ким об'єднуватися, в тому числі з "Партією мерів", на виборах у Верховну Раду.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба партії.\r\n"Не буде об'єднуватися", - сказав представник прес-служби.\r\nУ партії підкреслили, що політсила йде на вибори самостійно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".\r\nВиборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.\r\nТим часом, Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.