Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував затримання російськими силовиками 2 кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.

"Кремль проводить в Криму чергову чистку", - написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Кремль проводить в Криму чергову чистку. Мішень - жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які займаються правами дітей. Мета - залякати всіх з проактивною позицією", - написав міністр.

Він також закликав світове співтовариство вимагати їх звільнення.

Крім того, Клімкін повідомив, що обговорить затримання з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

Як повідомляли Українські Новини, російські силовики затримали 2 кримськотатарських правозахисниць в анексированому Росією Криму.

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

Тим часом Кримські лікарі підсадили укладеного Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.