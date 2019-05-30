Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував затримання російськими силовиками 2 кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.\r\n"Кремль проводить в Криму чергову чистку", - написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Кремль проводить в Криму чергову чистку. Мішень - жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які займаються правами дітей. Мета - залякати всіх з проактивною позицією", - написав міністр.\r\nВін також закликав світове співтовариство вимагати їх звільнення.\r\nКрім того, Клімкін повідомив, що обговорить затримання з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російські силовики затримали 2 кримськотатарських правозахисниць в анексированому Росією Криму.\r\nРаніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.\r\nТим часом Кримські лікарі підсадили укладеного Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.