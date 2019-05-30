Официальный курс гривны рухнул еще на 19 копеек перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 мая -2 июня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 мая, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3393,1279\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2687,2573\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2664,7598\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n245,0444\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1305\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2991,9923\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек.\r\nТакже сегодня доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.