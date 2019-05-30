Официальный курс гривны рухнул еще на 19 копеек перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 мая -2 июня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 мая, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3393,1279 100 долларов США 2687,2573 100 швейцарских франков 2664,7598 1000 иен 245,0444 10 российских рублей 4,1305 100 евро 2991,9923

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек.

Также сегодня доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.