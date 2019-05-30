Офіційний курс гривні обвалився ще на 19 копійок перед вихідними

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 травня -2 червня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 травня, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3393,1279 100 доларів США 2687,2573 100 швейцарських франків 2664,7598 1000 ієн 245,0444 10 російських рублів 4,1305 100 євро 2991,9923

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок.

сьогодні долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.