Офіційний курс гривні обвалився ще на 19 копійок перед вихідними

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 травня -2 червня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 травня, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3393,1279\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2687,2573\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2664,7598\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n245,0444\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1305\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2991,9923\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок.\r\nсьогодні долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.