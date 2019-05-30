Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки"

Російські силовики затримали 2 кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби представництва Президента в Криму, передають Українські Новини.\r\n"У Криму затримали двох правозахисниць. Сьогодні, 30 травня, в АР Крим в Бахчисараї "співробітниками" так званого "Центру з протидії екстремізму" затримана правозахисниця, координатор "Кримського дитинства", дружина політв'язня Сейрана Салієва Мумін Салієва, і в Джанкої кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва", - сказано в ньому.\r\nЗудієвій інкримінують пропаганду або публічну демонстрацію символіки, забороненої федеральними законами Росії.\r\nКримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.\r\nТим часом кримські лікарі підсадили Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.