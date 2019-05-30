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30 травня 2019, четвер, 16:51 24
Суспільство 2019-05-30T19:45:03+03:00
Українські Новини
Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки"

Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки"

Кримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/Facebook
Кримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/Facebook

Російські силовики затримали 2 кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва Президента в Криму, передають Українські Новини.

"У Криму затримали двох правозахисниць. Сьогодні, 30 травня, в АР Крим в Бахчисараї "співробітниками" так званого "Центру з протидії екстремізму" затримана правозахисниця, координатор "Кримського дитинства", дружина політв'язня Сейрана Салієва Мумін Салієва, і в Джанкої кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва", - сказано в ньому.

Зудієвій інкримінують пропаганду або публічну демонстрацію символіки, забороненої федеральними законами Росії.

Кримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/FacebookКримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

Тим часом кримські лікарі підсадили Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.

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