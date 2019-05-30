подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 16:28 4281
Политика 2019-05-30T16:29:09+03:00
Українські Новини
После несостоявшейся отставки Гройсман дал поручение Минобороны

После несостоявшейся отставки Гройсман дал поручение Минобороны

Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru
Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман после неудачной попытки уйти в отставку поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос предоставления материальной помощи семьям 4 погибших из-за падения вертолета в Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8МТВ-МСБ-1 (бортовой номер 638) воинской части А2595, проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших", - сказано в нем.

Отмечается, что глава правительства подписал соответствующее поручение руководству Минобороны.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 29 мая 4 военных погибли из-за падения вертолета в Ровенской области.

Территориальное управление Государственногобюро расследований (ГБР) в Хмельницком открыло уголовное производство по данному факту.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование катастрофы.

Больше новостей о: Минобороны Ровенская область Гройсман крушение вертолета

Архив
Новости
Савик Шустер станет ведущим ток-шоу на канале "Украина" 16:56
Крымскотатарская правозащитница. Фото: Cлужба представительства Президента в Крыму/Facebook
Крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики" 16:51
После несостоявшейся отставки Гройсман дал поручение Минобороны 16:33
Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль 16:20
После крушения вертолета над Ровенской областью запретили полеты 16:07
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok