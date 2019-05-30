После несостоявшейся отставки Гройсман дал поручение Минобороны

Премьер-министр Владимир Гройсман после неудачной попытки уйти в отставку поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос предоставления материальной помощи семьям 4 погибших из-за падения вертолета в Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8МТВ-МСБ-1 (бортовой номер 638) воинской части А2595, проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших", - сказано в нем.

Отмечается, что глава правительства подписал соответствующее поручение руководству Минобороны.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 29 мая 4 военных погибли из-за падения вертолета в Ровенской области.

Территориальное управление Государственногобюро расследований (ГБР) в Хмельницком открыло уголовное производство по данному факту.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование катастрофы.