Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Министерство образования и науки заявляет, что новое Украинское правописание, принятое 22 мая, будет применяться с 3 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что 22 мая Кабинет Министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция Украинского правописания.\r\nДокумент подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.\r\nВ августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.\r\n"3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - заявляет Минобразования.\r\nВ то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.\r\nЭтим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.\r\nКак сообщали Українські Новини, проект нового правописания вызвал бурные обсуждения в соцсетях в августе 2018.\r\nТакже компании, госорганы и СМИ обязаны сделать стартовыми украинские версии сайтов, согласно закону о языке.\r\nТем временем Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.