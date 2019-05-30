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30 мая 2019, четверг, 15:15 1703
Кабмин 2019-05-30T15:25:32+03:00
Українські Новини
Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Письмо. Фото: pixabay
Письмо. Фото: pixabay

Министерство образования и науки заявляет, что новое Украинское правописание, принятое 22 мая, будет применяться с 3 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 22 мая Кабинет Министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция Украинского правописания.

Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

"3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - заявляет Минобразования.

В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.

Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Как сообщали Українські Новини, проект нового правописания вызвал бурные обсуждения в соцсетях в августе 2018.

Также компании, госорганы и СМИ обязаны сделать стартовыми украинские версии сайтов, согласно закону о языке.

Тем временем Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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