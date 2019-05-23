Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось

По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua

По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua

После принятия закона об украинском языке, правительство Украины на своем заседании 22 мая одобрило "Украинское правописание". Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.Обновление разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, которая начала работу в 2015 году. Полный текст "Украинского правописания" можно увидеть на сайте Минобразования по ссылке.

Что же изменилось?

В новом правописании предлагают писать "пів" с существительными отдельно, если речь идет о половине: пів Києва, пів хліба, пів огірка, пів відра. Сейчас эти слова пишутся слитно.

Также унормировано написание слова "проєкт". Еще один пример - написание имен собственных: "Афіни" можно писать и как "Атени".

Например, вот так:

Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта;

ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб.

Звук [j] передается в соответствии с произношением иноязычного слова буквой й, а в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами: є, ї, ю, я: бу́єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр.

Схожий принцип действует относительно передачи звука h. По новому правописанию нужно писать гінді і Гельсінкі, но в некоторых заимствованных словах традиционно пишем х.

В новом правописании предлагается использовать меньше дефисов, а слова с первыми иностранными частицами нужно будет писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис). Например: "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" і "експрезидент".

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетание "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" і "авдієнція", "аудиторія" та "авдиторія", "пауза" та "павза", "фауна" та "фавна".

Также новый документ предлагает использовать меньше кавычек.

По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Оно вернет нам язык, который был присущ украинцам до абсолютной русификации, которая проходила в 50-е годы прошлого века. Кроме того, ученые уверяют, что многие нормы останутся.

Раньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

Также Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.