Компании, госорганы и СМИ обязаны сделать стартовыми украинские версии сайтов, - закон о языке

Верховная Рада обязала государственные и коммунальные органы власти и предприятия, органы местного самоуправления, средства массовой информации и украинские компании иметь для своих сайтов и страниц в социальных сетях украинскую версию и сделать ее стартовой (загружающейся по умолчанию) с 16 июля 2022 года после принятия закона об украинском языке, который уже подписал Президент Петр Порошенко.\r\nОб этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.\r\nУкраинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.\r\nИностранные компании, работающие в Украине, также должны иметь украинскую версию сайта с информацией, достаточной для понятной навигации и раскрытия цели работы такой компании, и сделать ее стартовой.\r\nЭти нормы не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, английском и других официальных языках Европейского Союза.\r\nВ случае невыполнения этой нормы на нарушителей будет налагаться штраф в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 3,4-5,1 тыс. гривен), при повторном в течение года нарушении - 500-700 минимумов (8,5-11,9 тыс. гривен).\r\nРаньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.\r\nТакже Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.