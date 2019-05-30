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30 травня 2019, четвер, 15:15 351
Кабмін 2019-05-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня

Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня

Лист. Фото: pixabay
Лист. Фото: pixabay

Міністерство освіти і науки заявляє, що новий Українське правопис, прийняте 22 травня, буде застосовуватися з 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

Зазначається, що 22 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову №437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію Українського правопису.

Документ підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 000 пропозицій від наукових установ, навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.

"3 червня 2019 фінальний текст нової редакції Українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - заявляє Міносвіти.

Водночас зараз розробляється план імплементації нової редакції Українського правопису.

Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни й етапи впровадження змін в освітній процес.

Як повідомляли Українські Новини, проект нового правопису викликав бурхливі обговорення у соцмережах у серпні 2018.

Також компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовою українські версії сайтів, згідно із законом про мову.

Тим часом Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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