Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня

Міністерство освіти і науки заявляє, що новий Українське правопис, прийняте 22 травня, буде застосовуватися з 3 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що 22 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову №437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію Українського правопису.\r\nДокумент підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.\r\nУ серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 000 пропозицій від наукових установ, навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.\r\n"3 червня 2019 фінальний текст нової редакції Українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - заявляє Міносвіти.\r\nВодночас зараз розробляється план імплементації нової редакції Українського правопису.\r\nЦим документом, зокрема, буде передбачено терміни й етапи впровадження змін в освітній процес.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, проект нового правопису викликав бурхливі обговорення у соцмережах у серпні 2018.\r\nТакож компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовою українські версії сайтів, згідно із законом про мову.\r\nТим часом Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.