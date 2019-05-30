В Киеве из университета культуры эвакуируют студентов: снова угроза минирования

Неизвестный сообщил о минировании Национального университета культуры и искусств в Киеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель полиции Киева.\r\nПо его словам, в полицию поступил анонимный звонок о минировании.\r\nНа данный момент полиция проводит эвакуацию студентов и преподавателей.\r\nРаботают кинологи и взрывотехники.\r\nКак сообщали Українські Новини, самолет из Борисполя в Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту, а неизвестные "заминировали" аэропорт "Одесса".\r\nТакже в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.\r\nА также в Одессе эвакуировали людей из роддома, больниц и торговых центров.