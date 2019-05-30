Гройсман ждет в Раде свою отставку

Верховная Рада приступила к рассмотрению отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

О переходе к данному вопросу объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Предлагается следующий порядок рассмотрения вопроса: выступление Гройсмана (до 10 минут), слово для доклада главе подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталии Новак (до 5 минут), потом выступления от фракций и групп и заключительное слово от народных депутатов - 6 минут. Потом мы переходим к принятию решения", - сказал он.

Так, по словам Парубия, рассмотрение пройдет по полной процедуре.

В зале присутствует сам премьер и члены Кабинета Министров.

Как сообщали Українські Новини, БПП не намерена поддерживать отставку Гройсмана.

Тем временем, партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня.