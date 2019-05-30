Гройсман ждет в Раде свою отставку

Верховная Рада приступила к рассмотрению отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.\r\nО переходе к данному вопросу объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.\r\n"Предлагается следующий порядок рассмотрения вопроса: выступление Гройсмана (до 10 минут), слово для доклада главе подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталии Новак (до 5 минут), потом выступления от фракций и групп и заключительное слово от народных депутатов - 6 минут. Потом мы переходим к принятию решения", - сказал он.\r\nТак, по словам Парубия, рассмотрение пройдет по полной процедуре.\r\nВ зале присутствует сам премьер и члены Кабинета Министров.\r\nКак сообщали Українські Новини, БПП не намерена поддерживать отставку Гройсмана.\r\nТем временем, партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня.