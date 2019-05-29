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29 травня 2019, середа, 19:41 28
ЗМІ 2019-05-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
Шеф-редактор житомирської газети "Ехо" вважає закон про українську мову дискримінаційним

Шеф-редактор житомирської газети "Ехо" вважає закон про українську мову дискримінаційним

Володимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua
Володимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua

Шеф-редактор житомирської обласної громадсько-ділової газети "Ехо" Володимир Яцкевич, коментуючи закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", заявив, що "для успішних продажів україномовних газет в Житомирі доведеться виселити всіх російськомовних житомирян, а їх місця заповнити україномовними".

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Для успішних продажів україномовних газет в Житомирі доведеться виселити всіх російськомовних житомирян, а їх місця заповнити україномовними. Лише так, іншого виходу немає... (Сміється) Споживач чекає на свій продукт, нав'язувати його силою марно. Тому немає ніякої різниці, яка тривалість перехідного підготовчого періоду. За 2 роки (до 2022 року) житомиряни не стануть поголовно україномовними", - сказав Яцкевич.

Він вважає, що ухвалений мовний закон дискримінаційним і впевнений, що таким його визнає і "Венеціанська комісія".

"Крім того, чому російськомовні читачі повинні бути позбавлені можливості читати газети на рідній мові? Це божевілля якесь! Ролі не грає, якою мовою буде виходити газета - вона може бути і російськомовною, і з патріотичним змістом, захищати інтереси України, а може бути україномовною, але при цьому антиукраїнської спрямованості", - додав шеф-редактор.

Він також закликав пресу консолідуватися на базі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) для захисту своїх прав, а також розраховує на допомогу Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, шеф-редактор житомирської газети "Ехо" Яцкевич не бачить майбутнього для видання через "мовний закон".

Також головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дрьоміна вважає, що видання російськомовними газетами паралельного україномовного накладу зробить їх нерентабельними.

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